GCO sous le feu des critiques : Une vidéo met en évidence les préoccupations environnementales et les impacts sur les populations Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Septembre 2023 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Dans un contexte où GCO (Grande Côte Opérations) est souvent présentée comme une entreprise responsable et respectueuse de l'environnement, une vidéo récemment diffusée suscite des préoccupations, quant à la réalité de ces allégations.



La vidéo, qui a récemment fait surface, expose ce que certains considèrent comme des pratiques environnementales douteuses et des impacts néfastes sur les populations locales. Alors que l'entreprise GCO a maintes fois affirmé son engagement envers des normes environnementales élevées et le bien-être des communautés touchées, cette vidéo offre une perspective différente.



Le contenu de la vidéo semble montrer que GCO fournit de l'eau de qualité douteuse aux populations déplacées en raison de ses opérations. Les images et les témoignages présentés, remettent en question la prétendue responsabilité environnementale de l'entreprise et soulèvent des inquiétudes quant à la santé et à la sécurité des résidents locaux.



Alors que les défenseurs de l'environnement et les membres des communautés touchées continuent de demander des comptes à GCO, la vidéo a suscité un débat croissant sur la nécessité d'une surveillance plus stricte et de la transparence dans les activités de l'entreprise. Certains soutiennent que les normes environnementales et les engagements envers les populations, doivent être évalués de manière indépendante, pour garantir que les promesses faites par GCO sont effectivement tenues.



Il est clair que cette vidéo a rallumé le débat sur l'impact réel de GCO sur l'environnement et les communautés locales. Alors que l'entreprise continue de prospérer dans la région, il est essentiel de maintenir une discussion ouverte et transparente, pour garantir que les normes environnementales et les droits des populations ne sont pas compromis au profit de l'entreprise.

Pour équilibre voici leur déclaration GCO s'engage au quotidien pour l'environnement en traitant les eaux usées de sa mine itinérante. Découvrez le processus de # recyclage mis en place 👇🏾

Un système de pompage achemine les eaux usées jusqu'à la station d'épuration.

Après un premier traitement, la boue est retenue et sera transformée plus tard en engrais !

Les eaux sont ensuite désinfectées tous les 2 jours par l'équipe Environnement.

Enfin, le liquide est transféré via des tuyaux dans une lagune pour un second traitement. L'eau y est purifiée grâce à des matériaux 100% naturels dans des bassins de rétention sur 3 niveaux.

Grâce au traitement des eaux usées, la lagune pourrait devenir un espace de vie naturel ! Abdoul Aziz Seck, technicien de traitement des eaux usées chez GCO (Grande Côte Opérations), et ses équipes y ont d'ailleurs planté une centaine de pieds d'arbres fruitiers. Au lieu de rejeter dans la nature cette eau traitée, ils la retiennent pour les besoins des arbres. Une merveilleuse idée pour transformer la lagune en un véritable paradis terrestre pour les équipes et visiteurs du site ! 🌱









