GFM et Ousmane Sonko en deuil : Décès du journaliste Ibrahima Diakhaby

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 08:25 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Ibrahima Diakhaby n’est plus. Notre confrère est décédé hier dans la soirée des suites d’une longue maladie, a-t-on appris. Il était jusqu’ à son décès un employé du Groupe Futurs Médias. Il fait ses armes à « L’Observateur » avant d’être affecté à la rédaction des nouveaux médias du groupe (TFM Religion, et L’Obs TV). Docteur en communication, Diakhaby était également chargé des relations presse du leader de Pastef Ousmane Sonko. On peut dire sans risque de se tromper que c’est lui qui a sorti ce dernier de l’anonymat pour le propulser au-devant de la scène. "Il est des moments où les règles habituelles de la vie n'ont plus cours, des situations où il est dangereux de demeurer inerte. Le moins risqué est alors de prendre des risques. Risquons tous pour la victoire de Ousmane Sonko au soir du 24 février 2019 », écrivait-il sur sa page Facebook le 24 janvier 2019.

La rédaction de Leral présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, à GFM et Ousmane Sonko.

