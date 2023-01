GOUVERNANCE ECONOMIQUE : Les grands bonds du Président Macky Sall ! (par Samuel Sarr)

En dépit des chocs exogènes qui ont des influences souvent négatives sur la conduite des politiques publiques en Afrique, notamment au Sénégal, le Chef de l’Etat a su mettre en œuvre des stratégies pour adoucir les conséquences sur le quotidien des Sénégalais.



Comment le consommateur sénégalais allait-il supporter tous ces bouleversements, si des mesures sociales n’étaient pas prises pour protéger le pouvoir d’achat des ménages ?



Ayant une pleine conscience de cette situation assez délicate pour les familles, ont été décidés : «l’augmentation substantielle des salaires pour un montant cumulé de 236 milliards FCfa ; la subvention des prix du carburant, du gaz et des denrées de première nécessité pour plus de 750 milliards FCfa ; la renonciation, par l’Etat, de 157 milliards FCfa de recettes fiscales sur des produits importés comme le riz, le blé, le maïs, le sucre et l’huile, afin d’éviter leur renchérissement pour le consommateur ; enfin, le soutien direct à 543 000 familles vulnérables, par transfert d’argent pour plus de 43 milliards FCfa”.



A travers des mesures à haute portée sociale, le Président Macky Sall a agi en véritable “père de la Nation”, motivé par une ferme volonté d’accompagner son peuple, dans un contexte mondial fortement marqué par une hausse générale des prix des denrées, notamment celui du carburant. En Europe, en Afrique, en Asie, aux Usa, les prix ont pris l’ascenseur lorsqu’au Sénégal, le Gouvernement continue de supporter cette inflation. Aujourd’hui, le réajustement des prix annoncé par le Chef de l’Etat, est venu à son heure. Par contre, il s’agira désormais d’une répartition ciblée de la subvention de l'énergie.



Le ciblage de la subvention de l’énergie profitera aux familles à faible revenu, au monde rural, aux petites et moyennes entreprises. En tout état de cause, les grandes entreprises ont toutes les capacités financières de soutenir ce réajustement du prix de l’énergie. Saluons à sa juste valeur, cette discrimination positive en faveur des clients à faible consommation. Et désormais, il faudra propulser cette dynamique de solidarité énergétique agissante, avant l'arrivée du gaz naturel de Sangomar et Yakkar Teranga, qui va baisser de manière structurelle les coûts de l'énergie au Sénégal.



Le Chef de l’Etat a rappelé que « l’effort de protection sociale sera renforcé en 2023, avec la mobilisation de plus de 450 milliards FCfa au titre des subventions des produits alimentaires et énergétiques ». Alors, avec ces initiatives heureuses, le président de la République enclenche cette « solidarité énergétique » adoubée par d'autres mesures sociales fortes. En outre, les foyers devront s’adapter à cette situation, par l’utilisation des compteurs prépayés dans le but de mieux maîtriser la consommation familiale et appliquer les mesures d’économie d’énergie.



Dans les autres secteurs de la vie nationale, les chantiers d’infrastructures, les projets emblématiques à Foundiougne, Marsassoum, à Keur Massar, les axes routiers Tambacounda-Goudiry-Kidira, et Louga-Dahra, les 60 chantiers d’infrastructures en cours d’exécution, la ligne du BRT entre Guédiawaye et Dakar ; la 2e phase du TER, entre Diamniadio et AIBD ; la route du Daandé maayo ; l’axe Kidira-Bakel ; l’autoroute du Nord Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, sont autant de chantiers qui participent à la transformation du pays, jusque dans les coins les plus reculés. Cela traduit également la vision structurelle du Chef de l’Etat, qui a très tôt compris l’importance de l’infrastructure dans les politiques de développement.



Obéissent à cette dynamique, « le Programme de Connectivité des Zones de Production Agricole, dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Thiès, dont le montage financier est bouclé, le Programme Spécial de Désenclavement qui est un vaste chantier quinquennal, déjà démarré, pour réaliser 2850 Km de routes, ainsi que des ouvrages d’art en milieu rural et urbain, qui vont permettre de mobiliser 60 entreprises nationales et de générer 50.000 emplois ».



Il faut aussi saluer la poursuite des programmes comme le PUDC, le PUMA et le PROMOVILLES, qui visent « un maillage complet du pays en routes bitumées, pistes carrossables, infrastructures hydrauliques et électriques ».



Au vu de tous ces programmes réalisés et de ceux en cours, il est alors aisé de comprendre le choix porté sur le Sénégal par "Global Economy", qui le place au 8e rang des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers d’Afrique, sur 38 pays évalués.



Reprenant une étude du Centre d’Etude et de Réflexion sur le Monde Francophone (CERMF), le journal «Financial Afrik » a écrit : « Avec un PIB par habitant de 1.606 dollars début 2022, le Sénégal, pays du train le plus rapide d’Afrique subsaharienne, affiche désormais un niveau de richesse par habitant près de deux fois supérieur à celui du Rwanda, parfois surnommé le "Singapour africain". Le dynamisme sénégalais s’accompagne d’une modernisation rapide du pays, qui maîtrise dans le même temps, sa dépendance aux aides publiques étrangères au développement, et démontre, par ailleurs, que progrès et démocratie ne sont pas incompatibles ».



Ces perspectives heureuses renforcent les présomptions positives des partenaires au développement comme le Fmi, la Banque Mondiale, l’OCDE, qui saluent les grands bonds économiques de notre pays.



L’on comprend maintenant pourquoi, ces hâbleurs impopulaires refusent d’orienter le débat public autour du bilan du président Macky Sall, qui en réalité, les jette dans une position inconfortable. Et ces mots de Karim Wade malheureux, inspirent la pitié, en voyant cet ancien Ministre d’Etat se rabaisser jusqu’au niveau de ce «p'tit Sonko», qui n’a aucune expérience dans la gestion d’un Etat. Mais tous ces écarts de Karim Wade s’expliquent par son éloignement (exil volontaire) du théâtre d’opération, le Sénégal.













Samuel SARR

Ancien Ministre d’Etat

Président du Parti Libéralisme Social Sénégalais