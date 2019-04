GRAND-YOFF: «On n’a pas plus de 70 bars légalement autorisés» El Hadji Ibrahima Ndiaye, conseiller municipale à Grand Yoff est formel. « On n’a pas plus de 70 légalement autorisés », a-t-il certifié.



Il s’exprimait sur la radio RFM(privée) à la suite des accusations faisant état de la prolifération de 400 bars dans la commune de Grand Yoff.



Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 02:54 | | 0 commentaire(s)|

Cependant, le conseiller municipal reconnaît qu’à coté, il y a des bars clandestins qui prolifèrent.



Ibrahima Ndiaye a également précisé que la commune de Grand Yoff n’autorise pas, mais c’est l’Etat à travers le gouverneur et le Préfet qui accordent les licences pour l’ouverture des bars.



D’après lui, pour mettre un terme à cette prolifération de bars au Sénégal en général , à Grand Yoff, en particulier, c’est au niveau de l’Etat qu’il faut agir.



Récemment Mame Makhtar Guèye de l’ONG islamique Jamra a déclaré que 400 bars ont été recensés, rien qu’à Grand Yoff.



Le président de la République, Macky Sall a demandé lors du conseil des ministres du 24 avril qu’on mette définitivement un terme à la vente d’alcool à 100 enfants.



Toutinfo.net

