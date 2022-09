GSEF / Lancement officiel du Forum mondial de l'Economie sociale et solidaire Par Zahra Iyane Thiam Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Septembre 2022 à 22:12 | | 0 commentaire(s)| Organisé pour la toute première fois en Afrique, le Forum mondial de l'Économie Sociale et Solidaire GSEF se tiendra à Dakar du 1er au 6 mai 2023. Le lancement officiel a été fait ce vendredi par la Ministre Zahra Iyane Thiam. Co-organisé par le Maire de la ville de Dakar Barthélémy Toye Dias, ce rendez-vous d'ordre mondial verra la participation de plus de 3000 participants venant de plus de quatre vingt (80) pays.

Ce Forum qui se tient pour la 6ème fois, est un moyen de promouvoir cette économie centrée sur l'humain et le respect de l'environnement pour un développement durable. Par ailleurs, le protocole du GSEF 2023 a été signé aujourd'hui.



