GUERRE EN UKRAINE: BIDEN DIT "NE PAS PRÉVOIR DE PARLER AVEC POUTINE"

La Russie a une "supériorité aérienne totale" en Ukraine et veut masser "une force écrasante" autour de la capitale Kiev, a affirmé jeudi un haut responsable du renseignement occidental.



"Les défenses aériennes de l'Ukraine sont maintenant éliminées et ils n'ont plus de force aérienne pour se protéger. Les Russes vont chercher dans les prochaines heures à masser une force écrasante autour de la capitale et la défense revient désormais aux forces terrestres et à la résistance populaire", a expliqué le responsable.