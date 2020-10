GUINEE-CEDEAO: Deux amis de Condé choisis comme observateurs

Les sieurs Francis Behanzin et Ibn Chambass ont été désignés comme observateurs par la CEDEAO au scrutin du 18 Octobre 2020 au Guinée. En vérité, ces derniers sont des amis d’Alpha Condé et ce n’est pas un secret dans la sous-région.



D’ailleurs, Francis Behanzin est l’auteur de la déclaration rappelant, comme si c’était utile dans ce contexte, que la Guinée est le pays de Samory et de Sekou Toure. Il ne lui restait qu’à proclamer la victoire d’Alpha Condé avant même la CENI. Durant ces élections, Behanzin n’a pas été impartial de par ses sorties et les actes qu’il a posés. Il semble que cet observateur atypique est un proche de l’opérateur économique Razak Saka à qui, Alpha Condé a donné de gros marchés dans le secteur des hydrocarbures. En Guinée, il est dit dans le milieu politique que Razak Saka proche de Condé, prend du café avec certains observateurs dans les hôtels de Conakry. Il revient alors, à l’UFDG et l’Alliance pour l’Alternance et la Démocratie (ANAD) d’en tirer toutes les conséquences. Par ailleurs, la corruption des observateurs de la CEDEAO par Alpha Condé n’est pas encore démentie par les concernés.

Source : https://www.exclusif.net/GUINEE-CEDEAO-Deux-amis-d...