Gabon : L'UA appelle civils et militaires à privilégier les voies politiques pacifiques pour un retour à l'ordre constitutionnel Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), SE Moussa Faki Mahamat, fait part de sa « grande inquiétude » face à la situation dans laquelle le Gabon est plongé. Il condamne fermement la « tentative de coup d'État » au pays comme voie de solution de sa crise postélectorale actuelle. Dans la note, SE Moussa Faki Mahamat rappelle avec force que cet acte « constitue une violation flagrante des instruments juridiques et politiques de l'Union africaine, dont la Charte africaine sur les élections, la démocratie et la gouvernance », dit-il. Dans la foulée, il interpelle l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine, « à garantir l'intégrité physique du président de la République, les membres de sa famille ainsi que de ceux de son gouvernement ». Il encourage par la même occasion « tous les acteurs politiques, civils et militaires du Gabon à privilégier les voies politiques pacifiques conduisant au retour rapide à l'ordre constitutionnel démocratique au pays », déclare-t-il dans la note.



Source : https://lesoleil.sn/gabon-lua-appelle-civils-et-mi...

