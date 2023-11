Gabon: La fin de la transition prévue en 2025 Rédigé par leral.net le Mardi 14 Novembre 2023 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Le pouvoir militaire qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba a annoncé ce lundi que des élections présidentielle et législatives auront lieu en août 2025 selon un calendrier « indicatif » qui doit être validé par une conférence nationale en avril prochain. « Août 2025: élections et fin de la transition », a annoncé en direct sur la […] Le pouvoir militaire qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba a annoncé ce lundi que des élections présidentielle et législatives auront lieu en août 2025 selon un calendrier « indicatif » qui doit être validé par une conférence nationale en avril prochain. « Août 2025: élections et fin de la transition », a annoncé en direct sur la télévision d’Etat Gabon Première le porte-parole du pouvoir militaire en égrenant un « chronogramme officiel de la transition (…) adopté en Conseil des ministres », mais qui demeure « indicatif ». Ce calendrier doit encore être soumis à une conférence nationale incluant « toutes les forces vives de la Nation » prévue en avril 2024, selon ce calendrier. Après 14 ans au pouvoir, Bongo fils a été renversé par ces militaires. Ils avaient invoqué des élections truquées et un pouvoir corrompu dans l’entourage familial et proche du chef de l’Etat pour le destituer et promettre de « rendre le pouvoir aux civils » par des élections, au terme d’une transition dont ils n’avaient jusqu’alors pas annoncé la durée.



