Gabon: Le président de la transition a prêté serment

« Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi », a déclaré le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dirige le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) au Gabon.

ll a prêté serment sur une « charte de la transition » en tant que « président de la transition » du pays, ce 4 septembre 2023 à Libreville.

La cérémonie d’investiture a eu lieu cinq jours après le coup d’État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba.

Le nouveau président gabonais a également affirmé qu’il préservera « les acquis de la démocratie ».

