Gabon: guerre de positionnement depuis la convalescence d’Ali Bongo

Pour essayer de ramener de l’ordre, un remaniement ministériel a été effectué et les ministres nommés se sont rendus au Maroc pour se présenter à Ali Bongo. Cependant, il y a eu un coup de théâtre le lundi dernier. En effet, le Premier ministre Julien Nkoghe Békalé, 17 jours après avoir formé son gouvernement, a procédé à un réajustement au sein de son équipe ministérielle.



L’entrée en scène d’Ossouka Raponda



Trois ministres, réputés proches de l’actuel président gabonais ont été remerciés par Julien Nkoghe Békalé. La principale victime du remaniement est Etienne Massard, qui occupait le poste très sensible de ministre de la Défense. Ce dernier est un fidèle d’Ali Bongo qui a toujours fait appel à lui pour des postes stratégiques.



D’après certains analystes de la scène politique gabonaise, Etienne Massard subit les effets du putsch manqué et des querelles de leadership qui ont lieu présentement au plus haut sommet de l’État. Pour remplacer Massard à la tête de la Défense, c’est Rose Christiane Ossouka Raponda, la discrète bourgmestre de Libreville qui a été choisie. Cette dernière est aussi proche de Patience Dabany, mère d’Ali Bongo.

















lanouvelletribune.info