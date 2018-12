Accueil Envoyer Partager sur facebook Gabon : jamais un discours d’Ali Bongo n’aura été autant attendu Rédigé par Alain Lolade le 31 Décembre 2018 à 18:03 Voilà un peu plus de 3 mois, que le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a été victime d'un AVC qui l'a mis à l’écart du pouvoir pour une brève durée. Dans les jours à venir, il doit s'exprimer devant le peuple gabonais.

Présentement du côté du Maroc où il suit sa rééducation, Ali Bongo avait fait sa première apparition publique lors d’un entretien avec le roi Mohamed VI. Sur les images, on pouvait voir les séquelles laissées par l’Accident Vasculaire Cérébral.



Cette apparition d’Ali Bongo, n’avait pas du tout rassuré les Gabonais et les leaders de l’opposition ont estimé que le dirigeant gabonais n’était plus apte à diriger le pays. Depuis, les spéculations allaient bon train sur l’état de santé du président et l’opposition réunie autour de Jean Ping, étudiait la possibilité d’une destitution. Cependant, l’entourage du président gabonais avait tenu à rassurer l’opinion sur la capacité d’Ali Bongo à diriger.



Une allocution très attendue



Selon de nombreuses sources, le président gabonais prendra la parole ce 31 décembre depuis le Maroc, à l’occasion du nouvel an. Son message est très attendu par le peuple gabonais et l’opposition politique sera sur le qui-vive. Durant son allocution, le chef de l’État devra donner des éclaircissements sur son état de santé. Cette annonce tombe à point car l’opposition s’impatientait de plus en plus et mettait la pression pour que Ali Bongo puisse s’exprimer rapidement, afin de savoir si son état de santé lui permet de continuer à gouverner. Dans les prochaines heures, ils seront vite renseignés, eux avec le peuple gabonais tout entier.

















