Gabrielle Kane: "Serigne Mountakha a changé ma vie..."

Vendredi 11 Novembre 2022

Gabrielle Kane estime, lors de l'émission Leral Xibaar, que le dossier Adji Sarr vs Ousmane Sonko avance et qu'elle a foi en la justice. A l'en croire, "le dossier est tellement politisé par le concerné, qu'après la sortie de son avocat, il a parlé de tout à fait autre chose". Non sans égratigner les personnes qui s'agitent. Prête à donner le relais, elle avoue qu'elle ne "descendra jamais dans la poubelle, "Serigne Mountakha a changé ma vie".