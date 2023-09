Gabrielle Kane perd son 'père' bien-aimé, Alpha Amadou Kane : Condoléances à Asmao Kane et Doubs Ba Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 19:58 commentaire(s)| La communauté de Rufisque et au-delà est en deuil alors que Gabrielle Kane pleure la perte de son père adoré, Alpha Amadou Kane, décédé récemment. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons cette nouvelle et que nous adressons nos plus sincères condoléances à sa fille, Gabrielle Kane, ainsi qu'à ses épouses, Asmao Kane et Doubs Ba.



Alpha Amadou Kane était un homme respecté et aimé de tous ceux qui le connaissaient. Il était non seulement un chef de famille dévoué, mais aussi un pilier de la communauté de Rufisque, contribuant de manière significative à son développement et à son bien-être.



Sa fille, Gabrielle Kane, est bien connue pour son engagement envers les causes sociales et humanitaires. Elle a suivi les traces de son père en travaillant sans relâche pour aider les personnes dans le besoin. La perte de son père est une épreuve déchirante, et nous sommes là pour la soutenir dans ces moments difficiles.



Nous adressons également nos pensées et nos prières à ses épouses, Asmao Kane et Doubs Ba, qui partagent ce deuil profond avec Gabrielle. La solidarité et le soutien familial sont essentiels en de telles circonstances, et nous espérons que ces mots de condoléances leur apporteront un certain réconfort dans cette période de deuil.



Alpha Amadou Kane a laissé un héritage inestimable de sagesse, de générosité et d'amour. Sa mémoire continuera à vivre à travers les vies qu'il a touchées et les souvenirs chers qu'il laisse derrière lui.



Nous invitons la communauté à se réunir pour soutenir Gabrielle Kane, Asmao Kane, Doubs Ba et toute la famille Kane dans ces moments difficiles. Les détails des funérailles seront communiqués ultérieurement.



Que l'âme d'Alpha Amadou Kane repose en paix, et que sa famille trouve la force nécessaire pour traverser cette épreuve difficile.

Bien que j'aie toujours précisé ton prénom après le mot "Papa",

Cela n'a jamais signifié de différence, mais plutôt un rappel de l'absence de l'autre Papa, dont j'ai souffert autant que toi.



Papa Alpha,



C'est un morceau de nous que tu emportes avec toi.

Ce fragment de toi, le dernier lien avec ton frère, mon père... J'aurais dû...



Je n'ai jamais imaginé ton départ, donc je n'ai pas pris le temps de te rendre visite, de te parler, de t'écouter.



J'avais tant de choses à te dire, tout comme toi, je le sais.

Je connais l'affection que tu as eue pour moi, malgré mes failles, mes dérives, mes errements.



Cependant, je sais qu'hier, avant de rejoindre ta dernière demeure, tu m'as écouté, et c'est ce qui compte le plus pour moi.



Tu étais si beau, si serein...



Je vais devoir commencer, sans jamais pouvoir le terminer, le deuil de ton frère, le deuil de toi.



Les choses ne seront plus jamais les mêmes.



Alors repose en paix, auprès de ta Maman, de ton Papa, et de ton Frère que tu aimais tant...



Gabrielle Kane

