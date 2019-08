Gaindé Fatma : Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké et Ahmadou Makhourédia Diop, le frère cadet de Lat Dior Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2019 à 17:07 | | 0 commentaire(s)| Gaindé Fatma : Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, dit Gaindé Fatma, fils de Serigne Mamadou Moustapha, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba et d’Ahmadou Makhourédia Diop, le frère cadet de Lat Dior, fut un personnage très respecté pour ses vertus morales d’humilité et de dignité. Leader naturel, défenseur de l’Islam, panafricaniste convaincu et soutien des plus faibles, il serait à l’origine de la création de 250 écoles, des Huileries du Sénégal et de la Banque Islamique. Il fut le 1er khalife de Darou Khoudoss, de 1945 à 1978, année de son décès. Au premier plan avec un turban, est assis Cheikh Mouhamed al Bachir, son oncle et père de l’actuel Khalife général des mourides. Gaindé Fatma fut l'époux de Mame Caro Crespin (dont je cherche le portrait), fille de Fara Parsine Crespin et petite fille de Jean-Jacques, un métis Saint-Louisien, qui fut maire de St-Louis. Cette photo prise par M. Lefèvre est datée du 24 décembre 1948.







Source : Senegalmetis

