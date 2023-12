Gala de l'Association de la presse locale de Thiès: Objectif, Créer une Mutuelle de Santé

L'Association de la presse locale de Thiès a retenu les dates du 14 au 16 décembre 2023 pour tenir une activité importante dans leur agenda. La présidente de ladite association, Madame Khady Youm, qui faisait face à la presse hier, a lancé par la même occasion , le déroulement des activités, en collaboration avec le président du Comité d'organisation, Pierre Clavier Pouye . Cet événement vise à résoudre la problématique de l'emploi des jeunes dans la capital du rail, mais aussi à sensibiliser les populations de la région de Thiès sur le phénomène de l'émigration irrégulière. Il est placé sous le thème: "Le rôle et la responsabilité des journalistes en période électorale". Plusieurs activités seront prévues dans cet agenda : une journée de don de sang, une séance de capacitation pour les journalistes, un Forum des entreprises avec les entrepreneurs et les décideurs, une randonnée pédestre et une soirée de Gala. Cette soirée sera l'occasion de primer les meilleures productions en presse écrite, audiovisuelle et radio des jeunes étudiants qui font le Journalisme et la Communication dans les établissements d'enseignement privés à Thiès. La date limite de dépôt c'est le 13 décembre prochain. Par ailleurs, il faut noter que l'Association de la presse locale , va saisir cette tribune pour honorer certains doyens de la presse régionale. Les 72 h seront clôturées en apothéose d'une soirée de Gala qui se tiendra le Samedi 16 décembre à la place Mamadou Dia avec l'icône de la musique sénégalaise, vitrine de l'art africaine, Alioune Mbaye Nder. Avec une énergie intarissable, l' enfant de Tivaouane prendra encore le relais pour emporter le public dans un voyage musical sublime au cœur du patrimoine de la musique sénégalaise, dont il est l'un des ambassadeurs attirés.

