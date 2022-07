Galoya Toucouleur, département de Podor : Il tue son épouse suite à une altercation sur les bourses familiales

En effet, le mari voulait coûte que coûte savoir si sa femme a reçu ou pas les 80.000 FCfa offerts par l’État du Sénégal aux personnes démunies. Mais la femme n’a pas voulu être claire. S’en est suivi une dispute au cours de laquelle l’irréparable s’est produit, rapporte Pressafrik, citant la RFM. Selon la RFM, le mari ne jouit pas de toutes ses facultés mentales



Le 10 mai dernier, le Président Macky Sall, a lancé à Dakar, un programme d’allocations financières pour plus de 500.000 ménages démunis, afin de les aider à faire face aux effets de la guerre en Ukraine et de l’épidémie de Covid-19. Sur la base des chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la somme de 80.000 FCfa devrait être envoyée via transfert, à chacun de ces ménages.