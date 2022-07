Gambie : Après les denrées, les prix de l’essence et du gasoil connaissent une hausse Très éprouvés par la hausse des prix des denrées de première nécessité, les Gambiens voient rouge à l’approche de la Tabaski avec une mauvaise nouvelle. Les prix du carburant dans le pays ont augmenté à partir de ce vendredi 1er juillet suite à la hausse mondiale du prix des matières premières.



En Gambie, le prix du carburant a augmenté à environ neuf dalasis, un litre d’essence se vendant maintenant à D78,76 soit (875 francs CFA) au moment où le litre de gasoil tourne autour de D73.78 soit 810 francs CFA.

Cette hausse intervient alors que le prix du pétrole brut a connu une augmentation sur le marché mondial, selon le porte-parole du gouvernement..

En comparaison, les prix à la pompe en mai et juin pour l’essence et le diesel étaient respectivement de 69,52 dalasis (équivalent à 1,29 $) et 64,78 dalasis par litre (équivalent à 1,20 $). Ces bas prix de mai et juin ont été rendus possibles grâce à une subvention gouvernementale.

La subvention expirée entraînera une augmentation du prix de l’essence de D9.28 et D10.56 pour le diesel par rapport aux prix de la pompe de mai-juin.



Amsatou BARROW atlantisactu

