Gambie: De retour d'exil, deux généraux proches de Jammeh arrêtés

Au moins deux officiers proches de Yahya Jammeh ont été arrêtés dimanche 21 janvier. Jusqu’à présent, ils étaient en exil en Guinée Equatoriale avec l'ancien président gambien. Les raisons de leur retour dans le pays sont encore floues. Ils sont arrivés par avion mais avant d'être appréhendés, ils ont pu passer les contrôles de l'aéroport et rentrer chez eux sans être inquiétés.



Ces deux généraux, très proches de l'ancien président, ont pris un vol depuis la Guinée Equatoriale, faisant escale au Maroc. Selon l'armée gambienne, ils sont arrivés à l'aéroport de Banjul très tôt dimanche et c'est finalement, en début d'après-midi qu'ils ont été arrêtés chez eux.



Selon une source des services de sécurité, un troisième homme qui voyageait avec eux, Modou Lamin Jarju, aurait également été interpellé ce lundi 22 janvier.



Les deux généraux, actuellement entendus par les enquêteurs, étaient bien connus du temps de Yahya Jammeh. Le général Umpa Mendy était le principal officier en charge de la protection du président et il est soupçonné d'avoir participé à des exactions sous l'ancien régime. Quant à Ansumana Tamba, il a été l'un des commandants de la garde présidentielle.



Leur retour inattendu dans le pays pose la question de la sécurité aux frontières. D'après un responsable des forces de l'ordre, si ces militaires ont pu prendre l'avion sans crainte, c'est parce qu'ils savaient pouvoir bénéficier de complicités à l'aéroport.



Les enquêteurs essayent aussi de comprendre ce qui les a poussés à mettre fin à leur exil.











RFI