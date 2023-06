Gambie : Le FMI approuve un décaissement de 6,66 millions de dollars Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2023 à 15:56 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil d'administration du FMI a achèvé sa sixième et dernière revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit pour la Gambie et approuve un décaissement de 6,66 millions de dollars



La décision du Conseil d'administration du FMI autorise un décaissement immédiat d'environ 6,66 millions de dollars à la Gambie pour aider à répondre aux besoins de financement du pays, faire face aux répercussions de la guerre en Ukraine et soutenir la reprise post-pandémique.



Selon le compte-rendu de cette mission, les chocs exogènes continuent de peser sur l'environnement socio-économique du pays, entravant une activité économique vigoureuse. Les pressions inflationnistes persistent. Les autorités gambiennes prennent des mesures pour faire face aux chocs exogènes et restent attachées à des politiques et des réformes fortes.



L'achèvement de l'examen permet le décaissement de 5 millions de DTS (environ 6,66 millions de dollars) pour aider à répondre aux besoins de la balance des paiements et du financement budgétaire du pays dans un contexte de défis, liés principalement à la guerre en Ukraine et aux effets persistants de la pandémie. . Ce décaissement porte le total des décaissements au titre de l'accord FEC à 70,55 millions de DTS (environ 94 millions de dollars EU).



En achevant la sixième revue, le Conseil d'administration a également approuvé la demande des autorités d'une dérogation pour non-respect du critère de réalisation continu relatif à l'accumulation de nouveaux arriérés de paiements extérieurs par l'administration centrale, sur la base des mesures correctives prises par les autorités.



L'accord FEC pour la Gambie a été approuvé par le Conseil d'administration du FMI le 23 mars 2020 , avec un accès total initial de 35 millions de DTS (soit 56,3 % de la quote-part). L'accès au titre de l'accord FEC a été augmenté à deux reprises, à l'issue de la première revue FEC en janvier 2021 et à la fin de la cinquième revue FEC en décembre 2022 . La Gambie a également bénéficié d'une facilité de crédit rapide du FMI de 15,55 millions de DTS et a reçu un allégement du service de la dette du FMI dans le cadre du Catastrophe Containment and Relief Trust , pour un total de 7,9 millions de DTS.



Les répercussions de la guerre en Ukraine et les effets persistants de la pandémie de COVID-19 pèsent sur l'environnement socio-économique de la Gambie. Les pressions inflationnistes persistent et s'intensifient. Les autorités gambiennes prennent des mesures pour faire face aux chocs exogènes et restent attachées à des politiques et des réformes fortes. Les graves pénuries de devises que le pays a connues fin 2022 se sont quelque peu atténuées.



À l'issue de la discussion du Conseil d'administration, M. Bo Li, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante :

« La performance de la Gambie dans le cadre du programme économique soutenu par la facilité élargie de crédit (FEC) a été globalement satisfaisante malgré les défis liés à la guerre en Ukraine, les effets persistants de la pandémie de COVID-19, une inondation majeure et des perturbations commerciales. Ces chocs ont pesé sur l'activité économique et intensifié les pressions inflationnistes et pèsent sur l'environnement socio-économique du pays.



"Malgré les pressions, la politique budgétaire reste ancrée de manière appropriée sur le budget 2023 approuvé. Compte tenu des vulnérabilités élevées de la dette, les efforts doivent se poursuivre pour renforcer la mobilisation des recettes intérieures et donner la priorité aux projets d'investissement. En prévision de l'expiration de la période de rééchelonnement de la dette et pour maintenir la dette publique sur une trajectoire descendante, il sera primordial de renforcer les coussins budgétaires et extérieurs en contenant les emprunts intérieurs, en se concentrant sur les dons et les prêts hautement concessionnels, et en mettant en œuvre une solide stratégie à moyen terme . cadre fiscal . Le renforcement des filets de sécurité sociale demeure important.



"La Banque centrale a resserré de manière appropriée sa politique monétaire pour aider à maîtriser les pressions inflationnistes. Les pressions sur les devises se sont atténuées suite à la haute saison touristique et aux mouvements des taux de change. À l'avenir, la banque centrale est encouragée à tirer pleinement parti de sa boîte à outils pour lutter contre l'inflation et à continuer de veiller à ce que le taux de change reflète les forces du marché. Il serait également important d'approfondir et de renforcer le secteur financier.



« Les autorités ont fait des progrès significatifs dans leur programme de réformes structurelles, notamment dans les domaines de la passation des marchés et du cadre institutionnel des entreprises d'État. Elles sont encouragées à maintenir ce nouvel élan de réforme, notamment en préparant et en appliquant les réglementations des lois nouvellement approuvées, en adoptant le projet de loi anti-corruption, en mettant en œuvre les recommandations de la récente mission de diagnostic de la gouvernance du FMI et en améliorant l'inclusion financière et l'environnement des affaires pour soutenir la croissance tirée par le secteur privé et la réduction de la pauvreté. L'engagement des autorités à atteindre les objectifs de zéro émission d'ici 2050 est louablee, nous dit le cmmuniqué.



