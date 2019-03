Gambie : Le cercle intérieur qui a aidé Jammeh à détourner des fonds publics

Yahya Jammeh était un lieutenant de 29 ans dans l'armée nationale gambienne lorsqu'il a dirigé le coup d'État sans effusion de sang qui a renversé Dawda Jawara, évinçant le premier président du pays après presque 30 ans de règne.







Jammeh et une poignée de jeunes lieutenants se sont emparés d'une station de radio, du seul aéroport international du pays, et de la résidence officielle du président, le State House. Il est devenu le dirigeant du pays après être devenu chef d'un gouvernement de transition.



Dans les deux années qui ont suivi le coup d'Etat de 1994, il s'est empressé de consolider son contrôle sur la Gambie, une ancienne colonie britannique pauvre, presque entourée par le Sénégal qui possède une bande de côte atlantique populaire auprès des vacanciers européens.



Jammeh a interdit tous les partis politiques et arrêté les hauts gradés de l'armée du pays, ouvrant la voie à deux décennies de règne, bien qu'il ait souvent été caractérisé par une mauvaise gestion.



Le Cabinet du Président est rapidement devenu l'institution la plus importante du pays. Mais, dans un style autoritaire classique, Jammeh a fait alterner les hauts fonctionnaires pour empêcher quiconque d'accéder à un pouvoir politique qui pourrait défier le sien. Pendant les 22 années de règne de Jammeh, peu d'entre eux ont occupé le poste convoité de secrétaire général au Cabinet du Président, pendant plus d'un an ou deux à la fois.



« Il a transformé la Gambie en une boutique informelle où tout le pouvoir lui était dévolu, pliant la loi à sa volonté », a déclaré William Gumede, professeur associé à la Witwatersrand School of Governance d'Afrique du Sud.



Jammeh a utilisé son groupe restreint de fonctionnaires pour éliminer les opposants politiques et faire avancer ses plans financiers. Certains ont réussi à rester dans ses bonnes grâces avec le temps. Le général Sulayman Badjie, ancien chef des forces armées, dont faisait partie la garde présidentielle, était si proche de Jammeh qu'il a fui le pays dans le même avion qui a finalement conduit le président évincé en exil en Guinée équatoriale en 2017.



D'autres n'ont pas eu cette chance. Nuha Touray et Njogu Bah, qui étaient secrétaires généraux de la présidence, se sont vu confier des tâches importantes, mais n'ont jamais pu se lever. Touray vivait dans la peur de la mort ou de la disparition. Bah a été emprisonné pour abus de pouvoir pour lequel il a été acquitté par la suite.



Jammeh utilisa une armée personnelle d'hommes de main, les "Jungulars", pour intimider amis et ennemis, y compris ceux de son entourage. Il a également commandé un groupe de jeunes paramilitaires, surnommé les " Green Boys ", pour un travail similaire.



Enragé par les critiques adressées à son gouvernement dans les journaux du pays en 2004, par exemple, il a envoyé les Green Boys au domicile de Demba Ali Jawo, alors à la tête du syndicat de la presse gambienne.



Business Inc, la clé de millions de dollars



Si le réseau politique et mercenaire de Jammeh l'a maintenu au pouvoir, ce sont ses liens avec le monde des affaires qui ont permis une grande partie de sa corruption. Son bureau a permis à des entreprises étrangères de contourner les procédures d'appel d'offres, en leur passant des marchés publics et en ouvrant les deniers publics du pays pour pillage.



Jawo a dit à l'OCCRP que les Green Boys lui ont laissé une note : "Nous avons remarqué que vous êtes toujours heureux d'aller à fond pour notre bon Président et le travail qu'il fait... Je suis sûr que vous ne voulez pas que vos os et votre chair soient jetés aux chiens et aux vautours".



L'OCCRP a analysé des milliers de documents couvrant plus de deux décennies, de 1995 à 2016. Ils ont révélé comment le réseau de mécénat de Jammeh a détourné, détourné et détourné des fonds publics de la Banque centrale de Gambie, de la Social Security and Housing Finance Corp., de la Gambia National Petroleum Corp. et d'autres entités publiques, ou par leur intermédiaire.



Les documents confidentiels comprennent des directives du bureau de Jammeh, des relevés bancaires et des virements électroniques. D'autres documents fournissent des détails sur les prêts, les biens immobiliers, les contrats lucratifs accordés à des sociétés privées secrètes et l'achat d'actifs tels que des avions, des voitures et des ferries.



Les dossiers montrent que Jammeh a fait des affaires avec des hommes d'affaires étrangers dans presque tous les secteurs de l'économie, y compris les mines, l'énergie, le transport maritime, la construction, le bois et les télécommunications. Les ententes étaient généralement signées sans l'approbation des organismes de réglementation et sans passer par les processus d'approvisionnement. Certains fournisseurs étaient tellement impliqués dans les affaires du pays qu'ils pouvaient stopper l'économie en suspendant l'accès aux produits de base tels que le carburant.



Mohamed Bazzi, l’influent libanais



L'homme d'affaires de loin le plus influent dans le cercle restreint de Jammeh, était Mohamed Bazzi, le chef libanais des compagnies énergétiques et pétrolières Global Trading Group et Euro African Group. Selon le département du Trésor américain, il a également été l'un des principaux financiers du Hezbollah, le groupe militant sanctionné par les États-Unis. Pendant plus d'une décennie, M. Bazzi semble avoir été l'architecte de nombreuses ententes gouvernementales avec le secteur privé.



"Bazzi a été impliqué dans presque toutes les affaires importantes liées à Jammeh ", a déclaré Jeggan Grey-Johnson, militant gambien et responsable de la communication au bureau régional africain de l'Open Society Foundation, une organisation pro-démocratie et bonne gouvernance. "À bien des égards, il était le dépositaire de Jammeh pour l'économie gambienne et son secteur privé."



Bazzi est devenu un intermédiaire utile qui pouvait influencer et conclure des affaires dans de nombreux secteurs de l'économie. En échange de cette position privilégiée, il a organisé des incitations pour le président sous la forme de paiements sur son compte bancaire personnel. On ne sait pas exactement combien d'argent Bazzi a acheminé à Jammeh, mais il a probablement dépassé les dizaines de millions de dollars, selon l'analyse des dossiers bancaires et de la correspondance confidentielle de l'OCCRP.



Pendant plus d'une décennie, les entreprises de Bazzi, aujourd'hui sanctionnées par les États-Unis, ont joui d'un monopole sur le secteur des carburants en Gambie. Entre 2002 et 2016, il a conclu des contrats exclusifs et secrets avec des organismes gouvernementaux tels que le principal fournisseur de services publics, la National Water and Electricity Co. pour l'importation de carburant. Son contrôle exclusif du processus a créé un monopole sur les importations de carburant de la Gambie, en violation des lois sur les marchés publics.



Son groupe euro-africain, qui s'approvisionnait auprès du géant pétrolier français Total, avait la capacité de contrôler les importations et les prix du carburant en tant que seul importateur de carburant du pays. En retour, elle a reçu une part lucrative de l'action : Euro African Group a reçu 60 millions de dollars de la compagnie pétrolière d'État, en seulement trois transactions entre 2015 et 2017, selon les registres bancaires.



Bazzi a continué à contrôler le secteur des carburants du pays alors que la Gambie s'endettait de plus en plus. En 2015, par exemple, l'entreprise de services publics devait 65 millions de dollars au Groupe euro-africain.



















OCCRP

Mame Diarra FALL



