Gambie: Les biens de Yahya jammeh saisis pour indemniser ses victimes

Le gouvernement gambien a mobilisé 900 000 euro (585 millions F Cfa), issus de la saisie des propriétés de Yahya Jammeh pour indemniser les victimes de l’époque de la dictature.



« Cinquante millions de dalasi, ce n’est pas suffisant pour indemniser l’ensemble des victimes. Mais cette initiative est un bon signal envoyé par le gouvernement »,estime Sheriff Kijera, président du centre des victimes.



Pour le ministre de la Justice, Abubacarr Tambadou, « le gouvernement estime que se servir des richesses et des biens de Yahya Jammeh pour financer la réparation de ses victimes est la meilleure des méthodes et la plus juste », rapporte rfi.fr.