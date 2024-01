Gambie: Ouverture du procès en Suisse, d’Ousman Sonko, l’ex-ministre de l’Intérieur de Yahya Jammeh Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Un ancien ministre gambien est devant la justice helvète, à partir de ce 8 janvier 2024. Il s'agit d'Ousman Sonko, 55 ans, ministre de l'Intérieur pendant 10 ans, sous la présidence de Yaya Jammeh, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 22 ans. Il est jugé pour crimes contre l'humanité en Suisse, au nom de la justice universelle et risque la prison à perpétuité. Ancien inspecteur général de la police, Ousman Sonko avait été nommé ministre de l'Intérieur de Gambie en 2006. Limogé dix ans plus tard, il avait demandé l'asile en Suisse. L'ONG Trial International l'a appris et a déposé donc une plainte au pénal. Ousman Sonko a été arrêté en janvier 2017, et se trouve depuis en détention provisoire. Inculpé de crimes contre l'humanité, ce dernier est accusé d'avoir participé, ordonné, ou n'avoir pas empêché des meurtres, actes de torture, viols et détentions illégales, à plusieurs reprises entre 2000 et 2016. Des accusations qu'il rejette. Dix personnes se sont constituées parties plaignantes, dont huit victimes directes.



