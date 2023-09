Gambie : Pape Diouf promet une soirée de feu au Penc Mi, avec un face à face de Gala entre Mod Lô et Ama ! Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 01:56 | | 0 commentaire(s)|

Le lead vocal de la Génération consciente, Pape Diouf compte remettre à jour ses vieux tubes ce samedi, à l’occasion du dîner de gala organisé par Albourakh Évents en collaboration avec Luc Nicalaï productions. Un gala doublé d’un face to face entre Modou Lô et Ama Baldé et Eumeu Séne face à Tapha Tine dans l’antre de la mythique salle de spectacle « Penc Mi. » Les amateurs de lutte pourront assister à ces joutes verbales tout en profitant des notes de Mbalakh.

