Gambie : Saisie de 3 tonnes de cocaïne, la Dleag disculpe ses offiers dans l’évasion de Banta Keïta

Le porte-parole de l’Agence gambienne de lutte contre la drogue (DLEAG) a défendu ses officiers au sujet de l’évasion controversée du baron de la drogue présumé Banta Keita. L’unité de lutte contre le trafic de drogue a déclaré le fugitif Banta Keita est sous le coup d’un mandat et activement recherché après que des agents du DLEAG aient saisi un conteneur de cocaïne dans le port de Banjul en 2019.

Banta Keita titulaire d’un passeport français numéro 17CE91360 , est en fuite depuis la saisie des trois tonnes de cocaïne mais il figure sur la liste des personnes les plus recherchées de Gambie. Son complice est déjà jugé par le tribunal de grande instance de Banjul.

«Ce que nous pouvons faire, c’est que nous continuons à le rechercher avec l’aide des autres polices partenaires. Nous ne l’avons pas laissé s’échapper et cela, une enquête interne l’a prouvé », a déclaré le porte-parole du DLEAG, Ousman Saidybah.

« Mais soyons clairs sur le fait que les agents ont fait de leur mieux et qu’ils ont été félicités au plus haut niveau par nos partenaires. Les garçons font de leur mieux dans la lutte contre la drogue et les délits liés à la drogue », a-t-il ajouté.

Pourtant, dès les premières heures de la ” fuite ” de Banta Keïta, des voix se sont élevées au sein de la Police spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue pour dénoncer la mise à l’écart de certains officiers mais surtout, le fait d’avoir ignoré les renseignements qui situaient le fugitif en Guinée Bissau voisine.

La DLEAG a déclaré avoir intensifié sa lutte contre la drogue et arrêté des milliers de suspects, dont des Gambiens et des non-Gambiens.

