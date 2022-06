Gambie : Suspension des fonctionnaires accusés de crimes sous l’ancien président Yahya Jammeh

Des fonctionnaires zélés et auteurs de crimes sous l’ancien président gambien Yahya Jammeh sont dans le collimateur de la justice. Le gouvernement gambien vient, selon Africanews, d’ordonner leur suspension. Pour les défenseurs des droits humains, c’est un véritable progrès dans le processus judiciaire visant à juger les multiples crimes – actes de torture, exécutions sommaires et abus sexuels – commis entre 1994 et 2017 sous Yahya Jammeh, actuellement refugié en Guinée équatoriale.



Ce sont environ 250 personnes qui sont mortes entre les mains de l’État et de ses agents, dont le journaliste et correspondant de l’AFP, Deyda Hydara, assassiné le 16 décembre 2004.



Sont concernés par cette décision de suspension, le commandant de l’unité anticriminalité de la police, Gorgui Mboob, le directeur des opérations de l’Agence de lutte contre la drogue, Ebrima Jim Drammeh, et des membres de l’armée, de la police, des services de renseignement et des services pénitentiaires. (Sidwaya)

