Gambie : Un gambien rachète trois avions de Jammeh

Trois avions dont l’ancien Président gambien, Yahya Jammeh, faisait usage au temps de son règne mais qui sont bloqués à l'aéroport international de Banjul après son départ en exil en Guinée Equatoriale en 2017 ont été vendus.



Les avions ont été rachetés par Momodou Turo Darboe, un homme d'affaires et philanthrope gambien, par ailleurs le président de la fondation Vision Development Foundation (VDF).



Selon une révélation faite sur une radio locale par le porte-parole du gouvernement gambien, Ebrima G. Sankareh, les trois appareils ont été vendus en 2019 à 500 000 dollars, soit un montant de près de 280 millions de F Cfa. Deux des avions sont des Boeing 727-100 fabriqués à la fin des années 1970.







A en croire Sankareh qui est cité par nos frères du Thepoint, l’homme d’affaires Turo Darboe, dont la société, Sankajula, était le plus offrant parmi plusieurs soumissionnaires nationaux et internationaux. Les fonds sont déposés sur un compte de récupération auprès du trésor gambien.



La révélation du nom de l’acheteur des avions est intervenue suite à des rumeurs selon lesquelles un avion présidentiel a été vendu à une société biélorusse. Quant aux dessous des rumeurs, on ne sait pas encore si le nouvel acquéreur des appareils les a vendus ou pas à autrui.



D’après des inventaires, l'ancien Président Jammeh possédait cinq avions présidentiels, dont certains de l'ère soviétique, et 30 voitures de luxe dont des Rolls-Royce.

