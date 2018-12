Accueil Envoyer Partager sur facebook Gambie: Yahya Jammeh élu président et « chef suprême » de l’APRC Rédigé par Alain Lolade le 19 Décembre 2018 à 10:08

Les délégués au congrès de l’ancien parti au pouvoir en Gambie, Alliance for Patriotic Reorientation and Construction Party (APRC), ont élu dimanche dernier, l’ancien Président Yahya Jammey président et « chef suprême » de leur formation politique. C’était à l’issue du 6e congrès national de l’APRC qui s’est tenu à Bwiam, une petite ville située au sud-ouest de la Gambie.



Outre l’élection de Jammeh comme président du parti, les délégués ont élu l’ancien député Fabakary Tombong-Jatta comme président intérimaire de l’APRC. Jatta est donc reconduit au poste dont il assurait l’intérim depuis le départ de Jammeh en exil en Guinée Equatoriale.



Selon Kaoci qui donne l’information, il n’est pas encore clair si Jammeh, en vertu de sa position du président du parti, peut devenir le candidat de l’APRC à la présidentielle de 2021 en Gambie. En acceptant sa désignation comme le chef par intérim de l’APRC, Tombong-Jatta, a remercié les délégués du parti et a promis de travailler « avec le Comité national d’organisation pour faire progresser les principes du parti, sans crainte ni faveur ».



Enfin, les congressistes ont, dans une résolution, demandé à la nouvelle direction du parti de prendre l'attache du gouvernement pour lever l’injonction sur les comptes et les véhicules de l’APRC gelés, mais aussi de mener des démarches auprès de la CEDEAO, l’UA, l’ONU et auprès du pouvoir, pour le retour de Yahya Jammeh dans son pays.













buzzsenegal.com



Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > La fondation Trump se dissout, Trump banni de toutes lesassociations caritatives Mort de Thomas Sankara : les premières archives françaises transmises au Burkina