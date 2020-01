Accueil Envoyer Partager sur facebook Gambie: le président Adama Barrow lance son propre parti politique Rédigé par La rédaction de leral.net le 2 Janvier 2020 à 08:58

Le président gambien Adama Barrow lance son propre parti. Le National People's Party a été enregistré mardi 31 décembre auprès de la Commission électorale.

Pour Adama Barrow, le National People's Party est d'abord un moyen de s'affranchir de la pression du Parti démocrate uni, l'UDP. Les relations du président gambien avec son ancien parti se sont nettement détériorées depuis un an.



En mai dernier, Adama Barrow fait part de son souhait d’aller jusqu'au bout de son mandat présidentiel, prévu en 2021. Une partie de la coalition politique qui l'a porté au pouvoir accepte ce principe, à l'exception notable de l'UDP. Pour ce parti, le plus important de Gambie, Adama Barrow ne respecte pas son engagement initial d'organiser une nouvelle élection présidentielle fin 2019. Un scrutin auquel il n'est d'ailleurs pas censé participer.



Le bras de fer entre le président gambien et son ancien parti s'est alors poursuivi dans la rue. Il y a deux semaines, des milliers de manifestants ont défilé dans la capitale gambienne pour réclamer son départ. Un appel visiblement ignoré par Adama Barrow. Avec son nouveau parti politique, le chef de l'État gambien pourra se présenter sous ses propres couleurs lors des prochaines échéances électorales.



