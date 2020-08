Gambie : vague de cas positifs dans le Gouvernement

Le coronavirus continue de se propager au sein du gouvernement gambien. Selon le quotidien L’AS qui donne l’information, Alors que les tests au coronavirus de la vice-présidente de Gambie, Mme Issatou Touray, sont revenus positifs et que le président de la République, Adama Barrow, est en en quarantaine, trois autres ministres viennent de choper le virus.Le ministre des Finances et des Affaires économiques, Mambureh Njie, son collègue du Pétrole et de l’Énergie, Fafa Sanyang, ainsi que celui de l’Agriculture, Amie Fabureh, sont testés positifs à la Covid-19. Les autorités gambiennes rappellent le port obligatoire de masque, la fermeture temporaire des lieux publics non essentiels et l’interdiction des rassemblements publics.

