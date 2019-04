Game of Thrones saison 8 : pourquoi l’épisode 3 sera celui de tous les records Game of Thrones, saison 8, épisode 3. Enfin nous y sommes. Après deux premiers épisodes manquant un peu d’action, « La Bataille de Winterfell » entre le peuple de Westeros et les Marcheurs Blancs arrive enfin. 55 jours de tournage, plus grand nombre de personnages à l’écran depuis le début de la série, plus long épisode, plus grande scène de bataille de l’histoire de la TV… l’épisode de tous les records.

Vous avez trouvé les deux premiers épisodes de la saison 8 de Game of Thrones un peu mous ? Rassurez-vous, cela devrait changer avec l’épisode 3. Si le début de la saison a permis de rappeler les enjeux et de poser les bases, nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet avec au programme « La Bataille de Winterfell », un combat qui s’annonce épique entre les vivants de Westeros et les morts autrefois contenus par le mur qui arrivent du Nord.



Game of Thrones saison 8 épisode 3 : La Bataille de Winterfell encore plus fort que la Bataille des Bâtards et le siège du Gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux

Car oui, enfin, « Winter is coming ». Selon Entertainment Weekly, cet épisode va battre des records, avec notamment la scène de bataille la plus longue de l’histoire de l’histoire de la télévision et même du cinéma, le siège du Gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux inclus. « La Bataille des Bâtards » (saison 6, épisode 9) nous avait déjà marqué, Game of Thrones va donc aller encore plus loin. Le réalisateur Miguel Sapochnik indique également qu’il s’agit de l’épisode de la série dans lequel apparaissent le plus de personnages depuis le pilote.



Le tournage de « La Bataille de Winterfell » a duré 55 jours (ou plutôt nuits), faisait savoir l’assistant réalisateur Jonathan Quinlan il y a quasiment un an. A titre de comparaison, « La Bataille des Bâtards » opposant les armées de Jon Snow et Ramsay Bolton pour la conquête de Winterfell (déjà) n’avait nécessité « que » 25 jours de tournage.



Bref, vous n’allez pas seulement visionner un épisode qu’on attend depuis des années avec le S8E3 de Game of Thrones, mais aussi une production qui va rentrer dans l’histoire de la télévision. Pour rappel, OCS offre 1 mois d’abonnement gratuit permettant de regarder les quatre derniers épisodes de Game of Thrones. L’épisode 3 de la saison 8 sera le plus long de la série : il durera 82 minutes.















