«Game of Thrones»: une pétition demande que la Saison 8 soit réécrite par «des scénaristes compétents»

Et si on réécrivait la fin de « Game of Thrones » ? Si de nombreux téléspectateurs se sont dits ravis de retrouver leur série favorite pour son grandiose final, ils sont encore plus nombreux à avoir exprimé leur déception face à une saison 8 pleine de raccourcis scénaristiques.



L’un d’entre eux est même passé à l’action. Un certain Dylan D. a lancé la semaine dernière, une pétition pour demander à HBO de faire réécrire l’ultime saison de « Game of Thrones » par « des scénaristes compétents ». Sur le site, la pétition avait été signée par plus de 400.000 personnes ce jeudi.



« Surprenez-moi, HBO ! »



« David Benioff et D.B. Weiss ont démontré qu’ils étaient des scénaristes lamentablement incompétents quand ils n’ont pas de matériau (les livres) sur lequel se baser », a écrit Dylan. « Cette série mérite une saison finale qui a du sens. »



« Surprenez-moi et faites que cela arrive ! », lance l’initiateur de la pétition à HBO en guise de conclusion. On ignore si la chaîne répondra positivement (peu probable) à cette demande.

Mais pour certains, le niveau d’exigence des fans de la série commence fortement à ressembler à celle des aficionados de « Star Wars »…















20minutes.fr