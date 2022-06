Gamine violentée en pleine rue : La Police lance la traque contre le tortionnaire La scène est plus que choquante. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on montre un homme d’âge avancé s’en prendre sans raison à une gamine qui passait devant lui.

Selon les informations de Libération, la Brigade de protection des mineurs de la Sûreté urbaine a lancé la traque contre le tortionnaire.



D’après senenews.com qui partage l’info, une enquête a été ouverte pour identifier et appréhender le mis en cause. Une vaste traque qui s’avère difficile d’autant que pour le moment la police cherche à établir le lieu où la scène a été filmée pour remonter à la victime et au tortionnaire.



D’ailleurs, un appel à témoin a été lancé. Tous ceux qui détiennent des éléments peuvent appeler le 17 et transmettre, de manière anonyme, des informations.



