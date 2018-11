Gamou 2018- Bilan des accidents: 5 morts et 171 blessés sur la route de Tivaouane

Cinq morts et 153 blessés sur 45 accidents, c'est le bilan des sapeurs-pompiers pour ce Gamou 2018, commémorant la naissance du Prophète Mohammed, à Tivaouane. Comparé aux 13 morts et 222 blessés enregistrés l'année dernière, le bilan de l'édition 2018 traduit une nette réduction des accidents de la circulation, selon Djiby Diouf, sergent-chef des sapeurs-pompiers à Tivaouane.



« Nous en sommes à 104 interventions dont 45 accidents de la circulation, chiffre-t-il, joint par Iradio. Il y a aussi 6 qui ont impliqué 153 victimes et 5 corps sans vie. L’année dernière, nous avions 120 interventions qui impliquaient 222 victimes et 13 corps sans vie. »



105 interpellations



105 interpellations ont été enregistrées suite au dispositif sécuritaire mis en place par la police. « La sécurité que nous avons mise en place a permis de faire régresser drastiquement la délinquance. La cellule anti-terroriste fait partie du dispositif de la sécurité nationale. Nous avons mis un dispositif à Tivaouane, nous avons fait survolé les drones, qui nous ont permis de surveiller les délinquants », se félicite Lieutenant Mbaye Sady Diop.



Pas de cas de décès à Kaolack



A Kaolack, les sapeurs-pompiers ont effectué 17 interventions dont des accidents de la circulation qui ont fait 18 victimes mais aucune perte en vie humaine n’a été notée, rapporte le correspondant d’Iradio.

Toutes les victimes présentent des blessures « légères », rassure, en effet, Lieutenant Arona Diallo, Commandant de la 31ème compagnie d’incendie de secours de Kaolack. « On touche du bois pour que cela continue ainsi jusqu’au Gamouwatt (baptême) », prie-t-il.

Au total, le bilan se chiffre à 5 morts et 171 blessés.

