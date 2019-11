Gamou 2019 : 75 individus interpellés, 32 déférés

La police a déjà livré ses premières statistiques sur sa mission au Gamou, édition 2019. 75 personnes ont été interpellées et 32 d’entre elles déférées au parquet. Egalement six accidents de la route dont un mort ont été enregistrés. C’est le contrôleur général de la police qui donne les explications sur la Rfm.



« Il y a eu 75 personnes interpellées pour le moment pour diverses infractions : vol, ivresse publique, détention de chanvre indien, de faux billets de banque, escroquerie, vérification de pièce d’identité. Durant la période du 02 au 07 novembre, 32 personnes ont été déférées au parquet», a déclaré le commissaire, Abdoulaye Diop.

