Gamou 2019 : Une forte délégation à Tivaouane de Me Abdoulaye Wade à Tivaouane

Le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade, a dépêché une forte délégation à Tivaouane auprès du Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour pour les besoins du Gamou, prévu ce samedi 9 novembre 2019.



La délégation dirigée par Bara Gaye, Secrétaire général adjoint, est composée de députés et de plusieurs autres membres du Comité Directeur et du Secrétariat national.



La délégation présentera les Ziaras du Président Wade et du candidat Karim Wade au Khalife et à toute la famille de Seydi Elhadji Malick Sy.

