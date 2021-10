Gamou 2021 à Médina Baye: "Rahma" casque fort pour soutenir les différentes Commissions... Pour une parfaite organisation du Gamou Édition qui célèbre l'anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad (PSL), le plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yakaar Kaolack, Mohamed Ndiaye "Rahma" ne lésine sur ses moyens. Ce mercredi, il a remis d'importantes enveloppes financières à 9 Commissions et "Ansardine", 33 associations qui s'activent dans la restauration des pèlerins.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

Le coût de ces secours dégagés par le plénipotentiaire de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakkar,à Kaolack est estimé à plus d'une centaine de millions. Une contribution saluée par les religieux de la Cité Sainte de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass dit Baye.



A en croire Pape Khalifa Ibrahima Niass :" Mohamed Ndiaye "Rahma" œuvre pour l'Islam. Ses actions pour assister les organisateurs de ce grand événement viennent de s'ajouter au palmarès de ses immenses œuvres de bienfaisance.

Il est un soutien sûr pour Médina Baye et pour toutes les populations de Kaolack, voire du Saloum. Le Président de la République Macky Sall ne s'est pas donc trompé de choix en le mettant à la tête du département de Kaolack.

Nous prions le Prophète Muhammad (SAW), Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass pour qu'il soit rétribué au prorata de ses actions humanitaires ", a lancé le fils de Baye Niass, par ailleurs, ancien député- Maire de Kaolack.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos