Gamou 2022 / Visite du Président Macky Sall à Tivaouane : Ces réalisations, projets en cours et initiatives qui l’accueillent à bras ouverts… « Notre ambition est de moderniser toutes les cités religieuses, en faisant en sorte que tout étranger qui arrive au Sénégal, sache que le peuple sénégalais accorde une grande importance à la religion », confiait le Président Macky Sall. Ce jeudi, comme pour confirmer ses propos, ce sont ses réalisations, projets en cours d’exécution et initiatives, qui l’accueillent à bras ouverts…

Le Président Macky Sall se rend à Tivaouane, ce jeudi 6 octobre 2022, en prélude au Gamou qui sera célébré le samedi 8 octobre 2022. C’est la première visite du Chef de l’Etat dans la ville d’El Hadji Malick Sy, après la pose de la première pierre au mois de juin dernier de l’hôpital de niveau 3 pour un coût de 46 milliards FCfa. Cette infrastructure moderne viendra renforcer l’important volume d’investissements sur place.



En effet, dans sa ferme volonté de soutenir l’exercice des cultes, pour le confort des populations, avec le souci permanent de renforcer l’exemplarité du dialogue interreligieux, facteur de stabilité durable du Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a initié en 2014, un Programme spécial de modernisation des villes religieuses du pays.



Une initiative consistant notamment, à doter les différentes cités d’infrastructures ultra modernes et de qualité. Un des plus grands foyers religieux du Sénégal, Tivaouane, a ainsi bénéficié de projets d’envergure, qui ont fini de changer de manière spectaculaire son visage.



Les réalisations du Président Macky Sall sont visibles dans d’autres citées religieuses telles que Médina Baye, Léona Niassène et autres foyers connus de la région de Kaolack. De la santé à la voirie urbaine, en passant par l’eau, l’assainissement, l’électrification et autres infrastructures structurantes, les réalisations touchent plusieurs secteurs stratégiques.



Infrastructures anitaires :



Construction d’un nouvel hôpital à Tivaouane :



- Hôpital de niveau 3



- Coût de l’infrastructure : 46 milliards FCFA



- Pose première pierre : samedi 25 juin 2022



- L’infrastructure devrait être réceptionnée en décembre 2023



- Elle sera dotée de toutes les caractéristiques d’un Centre hospitalier

moderne





Hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy « Dabakh »:



- Extension, Réhabilitation et Relèvement du plateau médical



- Coût des travaux : 500 millions FCfa



- Un programme spécial mis en oeuvre pour le relèvement du plateau

technique et médical de l’hôpital de Tivaouane





Des infrastructures de dernière génération :

§

- Réhabilitation Grande Mosquée : Le Président Macky Sall a apporté une importante contribution financière pour le parachèvement de cet ambitieux projet de la Tidjania, sous l’impulsion du Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour.



- Complexe « Serigne El Hadj Malick SY » : 2,8 milliards FCfa pour doter

Tivaouane d'une capacité d'accueil qui lui faisait défaut



- Résidence des hôtes (1 741 m²) : Bâtiment R+1 composé de 09 salons de réception, 72 chambres portant ainsi la capacité d’accueil à 144 lits; en plus des 9 suites présidentielles



- Une esplanade et des allées intérieures : 04 unités de 18 chambres

chacune, s'articulent autour d'un patio central sur trois niveaux (Rdc+2 étages. Une salle polyvalente surplombe l'ensemble, offrant une vue panoramique sur le complexe, la Zawiya et la Grande mosquée depuis quatre terrasses périphériques sur 750 m².



- 2 salles de conférence : une de 3 000 places et une autre de 520 places

- Une salle de banquet d’une capacité de 300 places

- Construction de 18 logements dont 2 suites présidentielles

- Aménagement de l’Esplanade de la mosquée Seydi Ababacar Sy



L’acces aux services sociaux de base :



Energie :



- Extension du réseau électrique à 200 millions de FCFA



- Centrale solaire de Mérina Dakhar (département de Tivaouane) :



- Capacité : 30 MW



- Coût global de 28 milliards FCfa



- Couverture : 225 000 personnes



- Centrale photovoltaïque de Santhiou Mekhé, dans la commune de Méouane (département de Tivaouane) :



- Capacité : 30 Mégawatts (MW)



- Parc éolien de Taïba Ndiaye



- 46 éoliennes Vestas de 117 mètres de haut



- Capacité : 158,7 MW



- Coût : 200 milliards FCfa





Assainissement et autres services :



- Lancement d’un programme d’assainissement d’un coût de 4,3 milliards FCfa



- Réalisation de 16, 539 km de conduite



- 1558 branchements à l’égout



- 02 nouvelles stations de pompage



- 50 édicules scolaires



- 1 station d’épuration d’une capacité de 2100m3/jour





- 22 000 personnes concernées dans la cité religieuse.





Voirie urbaine et autres aménagements :

- 18km de routes aménagées

-

- L’éclairage public

-

- L’autoroute Thiénaba – Tivaouane pour un coût global de 80 milliards FCfa



- La construction d’un abattoir moderne



- La réhabilitation de la Préfecture



- Tronçon Thiès-Tivaouane (28 km)



- Aménagement du site de recasement de Goumoune d’une superficie de 33 ha



- Erection d’un marché à bestiaux à 250 millions FCfa



