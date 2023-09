Gamou 2023: Des leaders de Yaw à Thienaba et chez la famille Ndiéguéne de Thiès Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Septembre 2023 à 15:46 | | 0 commentaire(s)| Des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi et quelques membres du groupe parlementaire, se sont rendus à Thienaba et chez la famille Ndiéguène de Thiès.

" En prélude au Mawlid 2023, nous avons été à Thienaba et chez la famille Ndiéguène de Thiès. La délégation a été conduite par des leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi, accompagnés de quelques membres du groupe parlementaire.

Merci à l’ensemble de ces foyers religieux pour l’accueil et les prières.

Bon Mawlid à toute la Umma islamique ".















Cheikh Ahmed Tidiane Youm



















