Gamou Médina Baye: Le bilan de la police exposé

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|

La police nationale déployée à Kaolack, lors du Gamou international de Médina Baye a exposé le bilan de ses opérations, menées dans la ville sainte. Un nombre conséquent d’individus a été mis hors d’état de nuire par les limiers, déployés dans la commune.



Au total 36 personnes ont été interpellées dont 02 pour offre et cession de chanvre indien, 02 pour détention aux fins d’usage, 01 pour des faits de violences, 03 pour vol, 07 pour NE, 02 pour exécution des instructions du parquet, 06 IPM et 11 pour VI.



D’après la police 18 motos Jakarta ont été immobilisés, 2 kg et 9 cornets de chanvre indien saisies, ainsi que 75 téléphones portables saisies.



