Gamou Tivaouane 2022: Cet important dispositif sanitaire mis en place par le ministère de la Santé

Mercredi 5 Octobre 2022

En prélude du Gamou, le ministre de la Santé et de l’action sociale Marie Khemess Ngom Ndiaye, après avoir passé en revue les services d’hygiène et sanitaire, a annoncé le déploiement des agents de santé et d’hygiène pour les besoins de l’évènement. Ces agents seront composés de spécialistes en santé, de généralistes et de sages-femmes », a promis madame le ministre. Après deux années de Covid et de suspension du Mawlid à Tivaouane, Marie Khemess Ngom Ndiaye ne lésine pas sur les moyens pour un événement avec moins de risques.



Mounirou MBENGUE