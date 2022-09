Gamou Tivaouane: Deux ans off à cause de la Covid, le CRD à pied d'œuvre pour... Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Septembre 2022 à 09:31 | | 0 commentaire(s)| Le comité régional de développement(CRD) préparatoire du prochain Gamou de Tivaouane s’est tenu, à la Gouvernance de Thiès, après deux (2) ans sans la tenue de l’événement dans la ville sainte à cause de la pandémie de Covid-19. Serigne Moustapha SY Al Amine représentant du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour invite les fidèles et acteurs d‘accompagner et de soutenir l’ensemble des dispositions qui seront prises pour une grande réussite de l’événement. En présence du Gouverneur de la région de Thiès Alioune Badara Mbengue, estime que l’Etat du Sénégal est à pied d’œuvre pour la bonne réussite de la célébration de la naissance du Prophète (PSL), prévue en Octobre conformément à la volonté du Président de la République Macky Sall.



Mounirou MBENGUE





