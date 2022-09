Gamou Tivaouane: Les Moustarchidines, en moins de 2h, ont désherbé les 10h du Champ des courses

Les Moustarchidines et sympathisants, les disciples de Serigne Moustapha Sy, se sont retrouvés au champ de courses pour procéder au désherbage et au nettoyage du site devant abriter la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed (PSL) prévue le 8 octobre prochain. Cette forte mobilisation dénote et démontre l’attachement que ces fidèles jeunes, femmes, hommes et vieux ont pour leur guide spirituel, Serigne Mouhamadoul Mous­ta­pha Sy, qui en moins de 2h ont nettoyé les 10 ha du Champ de courses.