Gamou Tivaouane: Salubrité, éclairage, les signaux sont verts pour Diop Sy, maire de la ville

Samedi 8 Octobre 2022

Le Maire de la ville sainte de Tivaouane, Diop Sy, se dit satisfait du déroulement de l'organisation et des préparatifs du Mawlid. Il rassure les pèlerins sur l'éclairage et l'embellissement des rues en collaboration avec les techniciens de surface d'UCG et UDE pour le ramassage permanent des ordures.