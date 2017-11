Gamou à la mosquée «Massalikoul Jinaan» de Dakar : les talibés mourides ont mis les petits plats dans les grands…

Le Gamou ou l’anniversaire de la naissance du Prophète Muhamed(S.A.W) est aussi célébré avec beaucoup de faste par les talibés mourides établis dans la capitale sénégalaise. A la grande mosquée «Massalikoul Jinaan» de Dakar, sise au quartier Bopp(Colobane), les disciples du Fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, se sont donné rendez-vous pour commémorer la venue au monde du Prophète de l’Islam et, sous la houlette du représentant du Khalife Général des Mourides, Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké, El hadji Mbackyou Faye. Ce dernier a incité les adeptes de la Mouridya à suivre davantage la «Suna» et les enseignements et recommandations prônées par Cheikh Al Khadim. Différends «Dahiras» mourides de Dakar ont rivalisé d’ardeur pour les «berndé» (distribution de repas copieux). En un mot, ils ont mis les petits plats dans les grands. Voir images.