Gamou de Pire : Appel du Khalife à un soutien solidaire au pouvoir en place

Sénégal Atlanticactu/ Gamou de Pire/ Saliou Ndong Le Khalife de Pire, Serigne Abdou Cissé, a exhorté samedi les Sénégalais à s’unir autour du gouvernement en place afin de lui permettre de réaliser son ambition de « transformer profondément le visage du Sénégal ». « Le gouvernement actuel aspire à un changement radical du pays et […] Sénégal Atlanticactu/ Gamou de Pire/ Saliou Ndong Le Khalife de Pire, Serigne Abdou Cissé, a exhorté samedi les Sénégalais à s’unir autour du gouvernement en place afin de lui permettre de réaliser son ambition de « transformer profondément le visage du Sénégal ». « Le gouvernement actuel aspire à un changement radical du pays et à approfondir la réflexion pour sortir le Sénégal du sous-développement », a déclaré le guide religieux, cité par l’APS. « L’ensemble du peuple sénégalais doit se rassembler derrière nos dirigeants », a-t-il insisté. Félicitant la diversité des opinions diffusées sur la RTS (télévision publique), qu’il considère comme un « bon indicateur de l’ouverture d’esprit de nos leaders actuels », il souligne une cohérence entre les discours et les actions du nouveau régime.



