Gamou sans accident, tenues décentes, discipline des fidèles… : Les recommandations de Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a fait quelques recommandations à quelques jours de la célébration du Gamou. Il a ainsi, invité les chauffeurs à plus de responsabilité et de discipline, selon Serigne Moustapha Sy Al Amine, qui a porté le message du khalife lors d’une conférence de presse. « Nous voulons un Gamou sans accident, cette année ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 10:36 | | 0 commentaire(s)|

Et pour ce faire, a-t-il souligné, le Khalife général a invité les transporteurs à plus de responsabilité : « Nous leur demandons aussi de ne pas augmenter le prix du transport et de se reposer de temps à autre ».



Sur les restrictions dans le secteur du transport, Serigne Moustapha Sy a informé qu’ils sont en train de négocier avec les autorités, pour une suspension des restrictions le temps du Gamou : « Pour le moment, nous n’avons pas obtenu gain de cause mais nous réitérons encore une fois cette demande ».



Aux pèlerins, le porte-parole du jour les a aussi appelés à la responsabilité et à la discipline. « Nous invitons les pèlerins à porter des tenues décentes, à être corrects et à être disciplinés », dira Serigne Habib Sy. Ce dernier n’a pas manqué d’inviter la population de Tivaouane à être accueillante : « Ouvrez grandement les portes de vos maisons, mettez à l’aise nos hôtes durant cette période de Gamou ».



Sur ce même registre, Serigne Moustapha Sy a demandé au ministre de l’Eau, de redoubler d’efforts. « La disponibilité de l’eau était un problème lors du dernier Gamou et cette fois-ci, nous vous demandons de redoubler d’efforts pour régler ce problème de manque d’eau », a-t-il préconisé. Il a aussi demandé au service de la Douane de faire preuve de souplesse. « Les pèlerins quittent les quatre coins du monde pour venir à Tivaouane, donc, nous vous demandons d’être compréhensifs », a-t-il conclu.











Tribune

