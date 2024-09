Gamou2024 / Symposium Médinatoul Dieylani : L’œuvre et les enseignements de Cheikh Hamala Aïdara et de Sokhna Adam Aïché revisités Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2024 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|



L’œuvre et les enseignements de Mouhidine Samba Diallo, ceux du parrain du gamou 2024, Cheikh Hamala Aïdara et de Sokhna Adam Aïché, mère de Cheikh Oumar Foutiyyou Tall, ont été revisités. L’occasion a été saisie pour revenir sur l’histoire de ces grands hommes qui ont beaucoup contribué à l’expansion de l'Islam en Afrique. Il s’est agi à travers cette initiative, de revenir sur les valeurs qu’incarne la religion musulmane et de montrer que l’Islam est une religion de paix. D’après le porte-parole du jour, Pape Ngor Faye, « chaque année nous prenons en exemple l’histoire de nos vaillants soufis pour montrer aux populations que nous avons tout ce dont nous avons besoin grâce à ces grands hommes ». Un symposium sur le journal du Gamou de Médinatoul Dièylani a été organisé par de jeunes étudiants lors de ce grand événement religieux suivi d’expositions. Le thème de cette année est : « L’islam comme modèle de base d’une société ».L’œuvre et les enseignements de Mouhidine Samba Diallo, ceux du parrain du gamou 2024, Cheikh Hamala Aïdara et de Sokhna Adam Aïché, mère de Cheikh Oumar Foutiyyou Tall, ont été revisités. L’occasion a été saisie pour revenir sur l’histoire de ces grands hommes qui ont beaucoup contribué à l’expansion de l'Islam en Afrique. Il s’est agi à travers cette initiative, de revenir sur les valeurs qu’incarne la religion musulmane et de montrer que l’Islam est une religion de paix.

