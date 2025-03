Gang démantelé à Bambey : 3 agresseurs déférés par la Police

Le commissariat urbain de Bambey a démantelé le redoutable gang spécialisé dans le vol avec violence de véhicules et de bétail, entre autres, dans les régions de Thiès et de Diourbel. C'est le vendredi dernier que les hommes du commissaire Albert Ndior ont réussi à mettre la main sur la bande composée de trois malfaiteurs, au quartier DVF, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Un véhicule volé entre Thiès et Ngoudiane, dans la nuit du 2 mars 2025, a été saisi lors de la descente policière.



D'après nos informations, le trio de voleurs faisait l'objet d'intenses recherches par des unités de la gendarmerie de Thiès, après plusieurs plaintes contre x pour agression et vol de bétail, entre autres. Les trois agresseurs agissaient entre Thiès, Ngoudiane, Khombole et des villages environnants de Bambey où ils ont fait plusieurs victimes.



À l'issue de l'enquête du commissariat urbain de Bambey, les trois voleurs ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel.

