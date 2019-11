Garde-à-vue de Bougazelli: La réaction de Me El Hadji Diouf

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

L'ex-député Seydina Fall va passer la nuit à la Section de Recherches de Colobane. Cité dans une affaire de trafic de faux billets, Bougazelli a été gardé-à- vue, à l'issue de presque 3 heures d'audition.



Mais, son avocat garde toujours espoir. "L a garde-à-vue est tout à fait normale, à cette phase de l'enquête. Mais nous gardons toujours espoir. Ce que beaucoup de gens disent, est très différent du fond du dossier ", précise Me El Hadji Diouf.



Selon des sources, le mis en cause risque fort d'être déféré devant le procureur demain, jeudi.

